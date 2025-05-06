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Постер фильма Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя»
8.2
Киноафиша Фильмы Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя»
8.2

Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя»

, 2022
Zina i Lyokha: operatsiya khvost i vymya
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя»
8.2

О фильме

Два друга Леха и Кеша, работающие в администрации наслега Арылах, поддаются уговору незнакомой женщины Зинаиды Михайловны обманным путем присвоить бюджетные деньги. Она убеждает их, что ничего преступного они не совершают. Придумывает им схему выигрыша гранта для фиктивной деревенской скотоводческой фермы и… впадает в кому. На удивление ребят схема начинает работать, и вот уже перед их глазами маячат миллионы рублей. Делать нечего — надо выдать себя за эту женщину. Но тут неожиданно к ним приезжает проверяющий из министерства Степан Ильич и… влюбляется в Зинаиду Михайловну.

В ролях

Алексей Михайлов
Иннокентий Орестов
Елизавета Далбараева
Илья Шумкин
Режиссер Роман Дорофеев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Бюджет 2 500 000 RUR
Сборы в мире $228 459
Другие названия
Zina i Lyokha: operatsiya khvost i vymya, Зина и Лёха: операция хвост и вымя

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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