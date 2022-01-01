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Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя»
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Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя», 2022

2022 / Россия
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О фильме

Два друга Леха и Кеша, работающие в администрации наслега Арылах, поддаются уговору незнакомой женщины Зинаиды Михайловны обманным путем присвоить бюджетные деньги. Она убеждает их, что ничего преступного они не совершают. Придумывает им схему выигрыша гранта для фиктивной деревенской скотоводческой фермы и… впадает в кому. На удивление ребят схема начинает работать, и вот уже перед их глазами маячат миллионы рублей. Делать нечего — надо выдать себя за эту женщину. Но тут неожиданно к ним приезжает проверяющий из министерства Степан Ильич и… влюбляется в Зинаиду Михайловну.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Роман Дорофеев
В ролях
Алексей Михайлов
Иннокентий Орестов
Елизавета Далбараева
Илья Шумкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя» 1 постер
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