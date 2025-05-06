Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя», 2022

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Два друга Леха и Кеша, работающие в администрации наслега Арылах, поддаются уговору незнакомой женщины Зинаиды Михайловны обманным путем присвоить бюджетные деньги. Она убеждает их, что ничего преступного они не совершают. Придумывает им схему выигрыша гранта для фиктивной деревенской скотоводческой фермы и… впадает в кому. На удивление ребят схема начинает работать, и вот уже перед их глазами маячат миллионы рублей. Делать нечего — надо выдать себя за эту женщину. Но тут неожиданно к ним приезжает проверяющий из министерства Степан Ильич и… влюбляется в Зинаиду Михайловну.