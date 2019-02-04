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Постер фильма Слёт выпускников
6.1
Киноафиша Фильмы Слёт выпускников
6.1

Слёт выпускников

, 2019
Klases Salidojums
Латвия / комедия / 18+
Постер фильма Слёт выпускников
6.1

О фильме

Их дружба проверена временем и теперь, 25 лет спустя после окончание школы, они получают приглашение на слёт выпускников. Один из них - измученный рутиной жизни и геморроем глава семьи, другой - необузданный рок-музыкант с любвеобильными фанатками за кулисами каждого концерта, третьего недавно бросила жена. Их встреча - это и воспоминания о былых временах, и желание помочь друг другу, но самое главное - это безумная вечеринка с неожиданными поворотами и приключениями.

В ролях

Юрис Каукулис
Имантс Страдс
Иева Пуке
Иева Пуке
Айнарс Анчевскис
Элина Вэйн
Мартиньш Меиерс
Klinta Reinholde
Santa
Режиссер Андрейс Экис
Сценарист Клаудия Бодерке, Ларс Меринг, Dace Denina
Композитор Рихардс Залюпе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 4 февраля 2019
Премьера в мире 4 февраля 2019
Дата выхода
14 февраля 2019 Латвия

Где посмотреть фильм

START
Производство Platforma Filma
Другие названия
Klases Salidojums, Слёт выпускников

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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Слёт выпускников

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