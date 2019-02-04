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Их дружба проверена временем и теперь, 25 лет спустя после окончание школы, они получают приглашение на слёт выпускников. Один из них - измученный рутиной жизни и геморроем глава семьи, другой - необузданный рок-музыкант с любвеобильными фанатками за кулисами каждого концерта, третьего недавно бросила жена. Их встреча - это и воспоминания о былых временах, и желание помочь друг другу, но самое главное - это безумная вечеринка с неожиданными поворотами и приключениями.
|14 февраля 2019
|Латвия