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Дети кукурузы: Апокалипсис
Дети кукурузы: Апокалипсис, 2001: актеры и роли
Children of the Corn: Revelation
Дети кукурузы: Апокалипсис
2001 / Канада
3.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
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Дети кукурузы: Апокалипсис, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Guy Magar
Guy Magar
В ролях
Клодетт Минк
Claudette Mink
Майкл Айронсайд
Michael Ironside
Майкл Роджерс
Michael S. Rogers
Кристал Лоу
Crystal Lowe
Джеффри Баллард
Jeffrey Ballard
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