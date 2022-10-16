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Ван-Пис: Красный Ван-Пис: Красный
Киноафиша Фильмы Ван-Пис: Красный Отзывы о мультфильме «Ван-Пис: Красный»
One Piece Film: Red Ван-Пис: Красный 2022 / Япония
8.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Ван-Пис: Красный»

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Айнур Валиуллин 16 октября 2022, 13:47
как не как,в России выйдет через пол годп
16 октября 2022, 13:47 Ответить
Biloldin Djumabaev 22 октября 2022, 10:57
в ответ на сообщение Айнур Валиуллин от 16 октября 2022, 13:47
Рил?
22 октября 2022, 10:57 Ответить
Feitan Portor 27 октября 2022, 14:48
В кинотеатре с озвучкой же будут показывать или?
27 октября 2022, 14:48 Ответить
User 28 октября 2022, 09:52
Оценка
Супер
28 октября 2022, 09:52 Ответить
danialimanaliev98 31 октября 2022, 20:01
в ответ на сообщение Feitan Portor от 27 октября 2022, 14:48
С субтитрами
31 октября 2022, 20:01 Ответить
stella2846a 5 ноября 2022, 08:20
Оценка
ONE PIECE♡
5 ноября 2022, 08:20 Ответить
Тимур Потапов 11 ноября 2022, 13:45
Оценка
мдаа..
а я так ждал
11 ноября 2022, 13:45 Ответить
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