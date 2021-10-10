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Киноафиша Фильмы 21 день отроду
Seire

21 день отроду, 2021

2021 / Корея
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

В Южной Корее существует примета, что членам семьи, в которой есть новорожденный, ни в коем случае нельзя посещать похороны, но У-Джин в это не верит. Получив сообщение о том, что его бывшая девушка умерла, он идет на поминальную службу, несмотря на уговоры жены. После этого в семье начинает происходить нечто ужасное. Неожиданно и без всякой видимой причины заболевает ребенок. Жена требует, чтобы У-Джин переложил это несчастье на других людей, украв две вещи из любого магазина и одну — у незнакомца.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 10 октября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Пак Кан
В ролях
Со Хен У
Рю Сон Ен
Сим Ын У
Ко Ын Мин
Ким У Кун
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
21:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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«21 день отроду» в кинотеатрах

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Каро 11 Октябрь Арбатская
2D
21:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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