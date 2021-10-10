21 день отроду, 2021

В Южной Корее существует примета, что членам семьи, в которой есть новорожденный, ни в коем случае нельзя посещать похороны, но У-Джин в это не верит. Получив сообщение о том, что его бывшая девушка умерла, он идет на поминальную службу, несмотря на уговоры жены. После этого в семье начинает происходить нечто ужасное. Неожиданно и без всякой видимой причины заболевает ребенок. Жена требует, чтобы У-Джин переложил это несчастье на других людей, украв две вещи из любого магазина и одну — у незнакомца.