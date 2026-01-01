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Щим Ын-у
Щим Ын-у Shim Eun-woo
Киноафиша Персоны Щим Ын-у

Щим Ын-у

Shim Eun-woo

Дата рождения
2 июня 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

Хроники Асдаля 8.1
Хроники Асдаля (2019)
Бунтарь Хон Гиль Дон 7.9
Бунтарь Хон Гиль Дон (2017)
Жизнь в браке 7.8
Жизнь в браке (2020)

Фильмография Щим Ын-у

21 день 6.2
21 день Seire
ужасы 2021, Южная Корея
Жизнь в браке 7.8
Жизнь в браке
драма, мелодрама, дорама 2020, Южная Корея
Хроники Асдаля 8.1
Хроники Асдаля
драма, фэнтези, исторический, дорама 2019, Южная Корея
Плохой детектив 6.9
Плохой детектив
драма, криминал, детектив, дорама 2018, Южная Корея
Радио «Романтика» 7.1
Радио «Романтика»
драма, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Бунтарь Хон Гиль Дон 7.9
Бунтарь Хон Гиль Дон
драма, исторический, боевик, дорама 2017, Южная Корея
Подозрительный партнер 7.5
Подозрительный партнер
комедия, мелодрама, триллер, дорама 2017, Южная Корея
Разыскивается 6.8
Разыскивается
драма, криминал, триллер, дорама 2016, Южная Корея
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