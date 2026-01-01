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Фильмография
Щим Ын-у
Shim Eun-woo
Киноафиша
Персоны
Щим Ын-у
Щим Ын-у
Shim Eun-woo
Дата рождения
2 июня 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.1
Хроники Асдаля
(2019)
7.9
Бунтарь Хон Гиль Дон
(2017)
7.8
Жизнь в браке
(2020)
Фильмография Щим Ын-у
6.2
21 день
Seire
ужасы
2021, Южная Корея
7.8
Жизнь в браке
драма, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
8.1
Хроники Асдаля
драма, фэнтези, исторический, дорама
2019, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Плохой детектив
драма, криминал, детектив, дорама
2018, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Радио «Романтика»
драма, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Бунтарь Хон Гиль Дон
драма, исторический, боевик, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Подозрительный партнер
комедия, мелодрама, триллер, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Разыскивается
драма, криминал, триллер, дорама
2016, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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