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8.0
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8.0

Инстинкт

, 2022
Adim
Бангладеш, Нидерланды / драма / 18+
8.0

О фильме

Нищий калека по имени Лянгра, живущий на железнодорожной станции, регулярно ходит в дом наркоторговца Каалы, чтобы купить у него травку. Жена Каалы Сохаги заводит с ним роман. Узнав об этом, муж избивает неверную, и та убегает от него к Лянгре. Вместе они уезжают в его родной город. Однако там Сохаги узнает, что ее возлюбленный осужден за убийство и скрывается от наказания. Испугавшись, Сохаги решает вернуться к мужу.

В ролях

Бадша Миа
Дулал Миа
Сохаги Бегум
Режиссер Джуборадж Шамим
Сценарист Джуборадж Шамим
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бангладеш / Нидерланды
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 мая 2024
Премьера в мире 31 августа 2022
Дата выхода
26 марта 2023 Бангладеш
Производство Roshayan Production
Другие названия
Adim, The Instinct, Инстинкт

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 1 ноября 2023

Отзывы о фильме

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