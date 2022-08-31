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Нищий калека по имени Лянгра, живущий на железнодорожной станции, регулярно ходит в дом наркоторговца Каалы, чтобы купить у него травку. Жена Каалы Сохаги заводит с ним роман. Узнав об этом, муж избивает неверную, и та убегает от него к Лянгре. Вместе они уезжают в его родной город. Однако там Сохаги узнает, что ее возлюбленный осужден за убийство и скрывается от наказания. Испугавшись, Сохаги решает вернуться к мужу.
|26 марта 2023
|Бангладеш