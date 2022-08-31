Плотники вавилонские, 2021

Молодой парижский священник Гастон Фруассард решил сменить одеяние пастора на жизнь монаха в монастыре Шартрёз. Таинственным образом епархия вновь призвала его, и он мгновенно вернулся к обязанностям приходского священника в Париже. Но несколько проведённых в монастыре лет полностью изменили его как человека. Окружающий мир будто колеблется между реальностью и мистическими видениями, проверяя на прочность его веру. Эти испытания помогут ему пройти главный этап в жизни ― воссоединиться с высшей сущностью.