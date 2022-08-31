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Плотники вавилонские
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Les Charpentiers De Babel

Плотники вавилонские, 2021

2021 / Франция
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О фильме

Молодой парижский священник Гастон Фруассард решил сменить одеяние пастора на жизнь монаха в монастыре Шартрёз. Таинственным образом епархия вновь призвала его, и он мгновенно вернулся к обязанностям приходского священника в Париже. Но несколько проведённых в монастыре лет полностью изменили его как человека. Окружающий мир будто колеблется между реальностью и мистическими видениями, проверяя на прочность его веру. Эти испытания помогут ему пройти главный этап в жизни ― воссоединиться с высшей сущностью.

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Поль-Антони Милле
В ролях
Джонатан Пино-Бонетти
Эрве Блан
Овнатан Аведикян
Миглен Миртчев
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
22:45
Полное расписание и билеты
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«Плотники вавилонские» в кинотеатрах

ср 31
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
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Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D
22:45
Полное расписание и билеты
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