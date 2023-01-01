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Клетка для канареек Клетка для канареек
Киноафиша Фильмы Клетка для канареек Клетка для канареек, 1983: актеры и роли
Клетка для канареек 1983 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Клетка для канареек, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Павел Чухрай Павел Чухрай Pavel Chukhray
В ролях
Евгения Добровольская Евгения Добровольская Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Вячеслав Баранов Vyacheslav Baranov Семен Фарада Семен Фарада Галина Комарова
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