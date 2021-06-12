Миссия: радость. Где найти счастье в трудные времена , 2021

Жанр: документальный Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Рейтинг IMDb: 8.1 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 12 июня 2021 Возраст 16+ Режиссер Луи Сахойос В ролях Далай Лама Десмонд Туту Дуг Абрамс Туптен Джинпа Мфо Андреа Туту Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат