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Не бойся темноты Не бойся темноты
Киноафиша Фильмы Не бойся темноты Не бойся темноты, 1973: актеры и роли
Don't Be Afraid of the Dark Не бойся темноты 1973 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Не бойся темноты, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ньюленд John Newland
В ролях
Ким Дарби Kim Darby Джим Хаттон Jim Hutton Уильям Демарест William Demarest Уильям Сильвестр Лесли Вудс Lesley Woods
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