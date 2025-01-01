Вечной Зимы можно было бы избежать: зачем Дети Леса создали Короля Ночи

Намеки были еще в «Папиных дочках»: почему Даша бросила Веника и их детей

В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки

Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий

Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи

Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется

Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме