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Киноафиша Фильмы Большое путешествие. Специальная доставка Отзывы о мультфильме «Большое путешествие. Специальная доставка»
Big Trip 2: Special Delivery Большое путешествие. Специальная доставка 2022 / Россия / Венгрия
6.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о мультфильме «Большое путешествие. Специальная доставка»

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Станислав Ян 9 ноября 2022, 12:32
Оценка
Дочери было скучно. не досмотрели.
9 ноября 2022, 12:32 Ответить
User 20 ноября 2022, 18:18
Оценка
Не очень интересный мультфильм, много киноляпов, не состыковок. Если рассчитывали, что дети будут смотреть, типа на дурачка, не поймут, то плохо знаете наших детей. С половины мультика, детишки, которых мамы привели в кинотеатр, стали скучать, малыши вообще собрались в проходе играть в машинки. Впервые вижу подобное.
20 ноября 2022, 18:18 Ответить
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