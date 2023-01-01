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Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка, 2022: актеры и роли
Big Trip 2: Special Delivery
Большое путешествие. Специальная доставка
2022 / Россия / Венгрия
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5.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.2
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Большое путешествие. Специальная доставка, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Василий Ровенский
Vasiliy Rovenskiy
Наталья Нилова
В ролях
Лиза Климова
Кейт Ланн
Kate Lann
Андрей Курганов
Andrey Kurganov
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