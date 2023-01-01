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Большое путешествие. Специальная доставка Большое путешествие. Специальная доставка
Киноафиша Фильмы Большое путешествие. Специальная доставка Большое путешествие. Специальная доставка, 2022: актеры и роли
Big Trip 2: Special Delivery Большое путешествие. Специальная доставка 2022 / Россия / Венгрия
5.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Большое путешествие. Специальная доставка, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Василий Ровенский Василий Ровенский Vasiliy Rovenskiy Наталья Нилова Наталья Нилова
В ролях
Лиза Климова Лиза Климова Кейт Ланн Kate Lann Андрей Курганов Андрей Курганов Andrey Kurganov
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
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Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
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