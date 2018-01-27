Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory
7.1
Киноафиша Фильмы Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory
7.1

Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory

, 2018
Ryuichi Sakamoto: async Live at the Park Avenue Armory
Япония / документальный, музыка / 18+
Постер фильма Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory
7.1

О фильме

Первое исполнение альбома, выпущенного японским композитором впервые за 8 лет. Рюити Сакамото — японский новатор, оказавший огромное влияние на всю современную музыку. Группе Yellow Magic Orchestra, участие в которой сделало его мировой знаменитостью, недавно исполнилось 40 лет. За это время он записал 19 студийных альбомов, сочинил саундтреки к фильмам Бернардо Бертолуччи, Педро Альмадовара и Оливера Стоуна, получил «Оскар» и Grammy, мучил Дэвида Боуи в фильме Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» и играл демонического режиссера в клипе Мадонны «Rain». В качестве послесловия к фильму «Рюити Сакамото: Кода», признанному критиками шедевром музыкальной документалистики, CoolConnections выпускает «async at the Park Avenue Armory» — ленту, запечатлевшую исполнение материала альбома «async» (2017) в Ветеранской комнате нью-йоркской Оружейной палаты. Если в «Коде» Сакамото рассказывал и показывал, из чего был собран его альбом «async», то в фильме-концерте камера фиксирует хирургически точное исполнение этой музыки. Рюити Сакамото воспроизводит темы «async» в небольшом зале в присутствии лишь нескольких десятков зрителей. Операционный стол — рояль, под пальцами мастера — клавиши, иногда просто маленький колокольчик касается струны. А надо всем этим — экран с видеорядами, сопровождающими пьесы. Словно лампа в операционной. Аналогии неслучайны. В годы, предшествовавшие записи «async», Сакамото буквально завис между жизнью и смертью — боролся с раком. Болезнь отступила, у Сакамото появился шанс написать для своей жизни красивую коду. Он собирал ее из фортепианного минимализма и синтезаторных волн, из звуков старой музыкальной шкатулки, шороха листьев, скрипящей дворовой карусели и голоса Дэвида Сильвиана, читающего стихи Арсения Тарковского. Сакамото искал логику в звуковом хаосе и получил завершенные акустические формулировки, ставшие метафорой смертности. Неизбежный конец можно отодвинуть, лишь бесконечно воспроизводя эту коду.

В ролях

Рюити Сакамото
Self
Режиссер Стефен Шибл
Композитор Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 27 января 2018
MPAA G
Производство Borderland Media, Cineric Creative, Cineric
Другие названия
Ryuichi Sakamoto: async at the Park Avenue Armory, Ryuchi Sakamoto - Um Concerto em Nova York, Ryuichi Sakamoto: async-konsertti, Ryuichi Sakamoto: Coda, 坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async, 坂本龍一：async紐約現場, Ryuichi Sakamoto: async w Park Avenue Armory

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 4 августа 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше