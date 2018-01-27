Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory, 2018

Первое исполнение альбома, выпущенного японским композитором впервые за 8 лет. Рюити Сакамото — японский новатор, оказавший огромное влияние на всю современную музыку. Группе Yellow Magic Orchestra, участие в которой сделало его мировой знаменитостью, недавно исполнилось 40 лет. За это время он записал 19 студийных альбомов, сочинил саундтреки к фильмам Бернардо Бертолуччи, Педро Альмадовара и Оливера Стоуна, получил «Оскар» и Grammy, мучил Дэвида Боуи в фильме Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» и играл демонического режиссера в клипе Мадонны «Rain». В качестве послесловия к фильму «Рюити Сакамото: Кода», признанному критиками шедевром музыкальной документалистики, CoolConnections выпускает «async at the Park Avenue Armory» — ленту, запечатлевшую исполнение материала альбома «async» (2017) в Ветеранской комнате нью-йоркской Оружейной палаты. Если в «Коде» Сакамото рассказывал и показывал, из чего был собран его альбом «async», то в фильме-концерте камера фиксирует хирургически точное исполнение этой музыки. Рюити Сакамото воспроизводит темы «async» в небольшом зале в присутствии лишь нескольких десятков зрителей. Операционный стол — рояль, под пальцами мастера — клавиши, иногда просто маленький колокольчик касается струны. А надо всем этим — экран с видеорядами, сопровождающими пьесы. Словно лампа в операционной. Аналогии неслучайны. В годы, предшествовавшие записи «async», Сакамото буквально завис между жизнью и смертью — боролся с раком. Болезнь отступила, у Сакамото появился шанс написать для своей жизни красивую коду. Он собирал ее из фортепианного минимализма и синтезаторных волн, из звуков старой музыкальной шкатулки, шороха листьев, скрипящей дворовой карусели и голоса Дэвида Сильвиана, читающего стихи Арсения Тарковского. Сакамото искал логику в звуковом хаосе и получил завершенные акустические формулировки, ставшие метафорой смертности. Неизбежный конец можно отодвинуть, лишь бесконечно воспроизводя эту коду.