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Постер фильма Лето
7.1
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7.1

Лето

, 2022
Leto
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Лето
7.1

О фильме

Ностальгическое путешествие по летнему Среднему Уралу. Восьмилетний Вадим и его сводная сестра Кристина наслаждаются вечерними гуляниями со своими старшими друзьями-подростками, по вечера сидят у костра, катаются на скейтбордах, а днем тихо спят в садовом домике.

Обласканный солнцем и теплом своих близких, скрытый в тихом саду от жестокости внешнего мира, Вадим наслаждается днями своего детства. Лето - убаюкивает Вадима на легком ветре, согревает и утешает, давая надежду и силы на будущую жизнь.

В ролях

Владимир Каретин
Мира Таланова
Gosha Gordienko
Nelya Vyvodnova
Режиссер Вадим Костров
Сценарист Вадим Костров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 июня 2021
Производство Mal de Mer Films
Другие названия
Leto, Summer, Лето

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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