Ностальгическое путешествие по летнему Среднему Уралу. Восьмилетний Вадим и его сводная сестра Кристина наслаждаются вечерними гуляниями со своими старшими друзьями-подростками, по вечера сидят у костра, катаются на скейтбордах, а днем тихо спят в садовом домике.

Обласканный солнцем и теплом своих близких, скрытый в тихом саду от жестокости внешнего мира, Вадим наслаждается днями своего детства. Лето - убаюкивает Вадима на легком ветре, согревает и утешает, давая надежду и силы на будущую жизнь.