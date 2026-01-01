Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Шуэ Тиэнь
Shue Tien
Киноафиша
Персоны
Шуэ Тиэнь
Шуэ Тиэнь
Shue Tien
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Теория простых чисел
(2023)
5.3
Развод в стиле кунг-фу
(2022)
Фильмография Шуэ Тиэнь
7
Теория простых чисел
Le théorème de Marguerite
драма
2023, Франция / Швейцария
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5.3
Развод в стиле кунг-фу
Kung Fu Zohra
боевик, драма
2022, Франция / Бельгия
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