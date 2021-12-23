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Zeher Tulugu

Невыносимый, 2021

2021 / Азербайджан
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Адиль, выписавшийся из больницы после ножевого ранения, готовится вернуться к своей монотонной жизни. Как обычно, он – «отрава», грубит, оскорбляет и мучает своих коллег по работе, друзей, врачей и медсестер которые его лечили. Адиль, возвращающийся к нормальной жизни под наблюдением своего друга Шакира и Рены, однокашницы которая утверждает, что завязала с «уличной жизнью», сталкивается с невероятным испытанием. Не успев отъехать от больничного двора в машину к Шакиру подсаживается неизвестная беременная женщина. Она обращается к Шакиру и Рене с просьбой помочь спасти свою еще нерождённую дочь от ее отца и его семьи, которые настаивают на аборте. Будет ли препятстовать Адиль или проявит гнусность своего характера?

8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 23 декабря 2021
Режиссер
Орхан Мардан
В ролях
Талех Юзбеков
Алихан Раджабов
Хусния Мурватова
Саида Кулиева
Расим Джафаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невыносимый 1 постер
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