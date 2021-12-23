Невыносимый, 2021

Адиль, выписавшийся из больницы после ножевого ранения, готовится вернуться к своей монотонной жизни. Как обычно, он – «отрава», грубит, оскорбляет и мучает своих коллег по работе, друзей, врачей и медсестер которые его лечили. Адиль, возвращающийся к нормальной жизни под наблюдением своего друга Шакира и Рены, однокашницы которая утверждает, что завязала с «уличной жизнью», сталкивается с невероятным испытанием. Не успев отъехать от больничного двора в машину к Шакиру подсаживается неизвестная беременная женщина. Она обращается к Шакиру и Рене с просьбой помочь спасти свою еще нерождённую дочь от ее отца и его семьи, которые настаивают на аборте. Будет ли препятстовать Адиль или проявит гнусность своего характера?