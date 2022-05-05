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Куйоо Жолдош Куйоо Жолдош
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Куйоо Жолдош, 2022

2022 / Киргизия
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О фильме

​49 летний Семетей пианист Бруклинского джаз бэнда перенявший западный менталитет влюбляется в 27 летнюю Айжан. Боясь разницы в возрасте и о том что его могут не принять Семетей все таки решается прилететь в Кыргызстан  чтобы взять благословение родителей невесты. Семетею предстоит забрать невесту по всем местным традициям. Услышав про возраст невесты друзья Семетея отказываются ехать с ним в дом родственников. А главный шафер который женился и развелся пять раз в своей жизни переубедив друзей невольно создает неловкие казусные ситуации по пути к дому родственников.  Но они не подозревают что в доме родственников их ждет дедушка Айжан, Генерал в отставке. Который ни знает о возрасте жениха. Как спарвятся друзья с этой ситуацией и выберутся ли целыми и невредимыми покажет время​.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 5 мая 2022
Возраст 12+
Постер фильма Куйоо Жолдош 1 постер
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