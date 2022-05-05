Куйоо Жолдош, 2022

​49 летний Семетей пианист Бруклинского джаз бэнда перенявший западный менталитет влюбляется в 27 летнюю Айжан. Боясь разницы в возрасте и о том что его могут не принять Семетей все таки решается прилететь в Кыргызстан чтобы взять благословение родителей невесты. Семетею предстоит забрать невесту по всем местным традициям. Услышав про возраст невесты друзья Семетея отказываются ехать с ним в дом родственников. А главный шафер который женился и развелся пять раз в своей жизни переубедив друзей невольно создает неловкие казусные ситуации по пути к дому родственников. Но они не подозревают что в доме родственников их ждет дедушка Айжан, Генерал в отставке. Который ни знает о возрасте жениха. Как спарвятся друзья с этой ситуацией и выберутся ли целыми и невредимыми покажет время​.