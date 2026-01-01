Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Линь Чжэньчжао
Lin Zhenzhao
Киноафиша
Персоны
Линь Чжэньчжао
Линь Чжэньчжао
Lin Zhenzhao
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.6
Китайская история призраков: Смертная любовь
(2020)
5.1
Земля. Перезагрузка
(2021)
3.8
Сухопутная акула
(2020)
Фильмография Линь Чжэньчжао
5.1
Земля. Перезагрузка
Restart the Earth
боевик
2021, Китай
Смотреть трейлер
5.6
Китайская история призраков: Смертная любовь
Qian nü you hun: Ren jian qing
приключения, драма, фэнтези
2020, Китай
3.8
Сухопутная акула
Lu Xing Sha
боевик, приключения, ужасы
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