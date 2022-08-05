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Земля. Перезагрузка
Отзывы о фильме «Земля. Перезагрузка»
Restart the Earth
Земля. Перезагрузка
2021 / Китай
Трейлер
5.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
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Comon
5 августа 2022, 23:09
Оценка
Больше корейских и китайских фильмов! Они хоть как то могут разнообразить наш унылый быт. Даже такие весьма средненькие фильмы как этот
5 августа 2022, 23:09
0
0
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Andrey Boykov-Design
7 августа 2022, 22:23
Оценка
Не ходите и не смотрите. Для детей 5-6 лет.китайских детей.
7 августа 2022, 22:23
1
0
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Марина Иванова
10 августа 2022, 17:03
Оценка
Ну что сказать. Очень наивно и нелогично, но сюжет напряженный, хоть мне было смешно с пафоса и нереалистичных событий, однако пару раз слезки навернулись. Посмотрела в один день с миром юрского периода, который мне даже скучнее показался.
10 августа 2022, 17:03
1
0
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