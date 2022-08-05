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Земля. Перезагрузка Земля. Перезагрузка
Киноафиша Фильмы Земля. Перезагрузка Отзывы о фильме «Земля. Перезагрузка»
Restart the Earth Земля. Перезагрузка 2021 / Китай
5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Земля. Перезагрузка»

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Comon 5 августа 2022, 23:09
Оценка
Больше корейских и китайских фильмов! Они хоть как то могут разнообразить наш унылый быт. Даже такие весьма средненькие фильмы как этот
5 августа 2022, 23:09 Ответить
Andrey Boykov-Design 7 августа 2022, 22:23
Оценка
Не ходите и не смотрите. Для детей 5-6 лет.китайских детей.
7 августа 2022, 22:23 Ответить
Марина Иванова 10 августа 2022, 17:03
Оценка
Ну что сказать. Очень наивно и нелогично, но сюжет напряженный, хоть мне было смешно с пафоса и нереалистичных событий, однако пару раз слезки навернулись. Посмотрела в один день с миром юрского периода, который мне даже скучнее показался.
10 августа 2022, 17:03 Ответить
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