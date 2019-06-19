Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Любовь во время ядерной войны
4.6
Киноафиша Фильмы Любовь во время ядерной войны
4.6

Любовь во время ядерной войны

, 2019
Blowing Up Right Now
США / приключения, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Любовь во время ядерной войны
4.6

О фильме

Художник Шеп и рекламщица Мэнди познакомились пять лет назад в ресторане и с тех пор живут вместе. Он уверен, что их отношения идеальны, она ощущает, что чего-то нехватает, и готовится к разрыву. Творческие амбиции заставляют Шеп переехать из Лос-Анджелеса в Ореган, но Мэнди не спешит собирать чемоданы. Как только она заявляет о расставании, приходит новость о баллистической ракете, летящей в сторону Калифорнии. Вместо того, чтобы искать укрытие пара решает остаться дома и, наконец-то, выяснить отношения.

В ролях

Дэнни Джоллс
Shep
Сухата Дэй
Mandy
Мария Бласуччи
FanArtista4
Джейсон Эллефсон
Social Media Father Influencer
Пит Гарднер
John
Sheldon Coolman
Todd
Ethan Ferrari
Social Media Son Influencer
Corey Jantzen
Nick
Келли Маруни
Ruth
Melissa Nearman
Kim Stacey
Режиссер Том Моррис
Сценарист Chris Lee Hill, Jaz Kalkat, Том Моррис
Композитор Расс Ховард III
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 19 июня 2019
Дата выхода
19 июня 2019 США
Производство 870 Films, Mulberry Films
Другие названия
Blowing Up Right Now

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 июня 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше