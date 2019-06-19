Любовь во время ядерной войны, 2019

Художник Шеп и рекламщица Мэнди познакомились пять лет назад в ресторане и с тех пор живут вместе. Он уверен, что их отношения идеальны, она ощущает, что чего-то нехватает, и готовится к разрыву. Творческие амбиции заставляют Шеп переехать из Лос-Анджелеса в Ореган, но Мэнди не спешит собирать чемоданы. Как только она заявляет о расставании, приходит новость о баллистической ракете, летящей в сторону Калифорнии. Вместо того, чтобы искать укрытие пара решает остаться дома и, наконец-то, выяснить отношения.
|19 июня 2019
|США