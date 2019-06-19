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Любовь во время ядерной войны Любовь во время ядерной войны
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Любовь во время ядерной войны, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Художник Шеп и рекламщица Мэнди познакомились пять лет назад в ресторане и с тех пор живут вместе. Он уверен, что их отношения идеальны, она ощущает, что чего-то нехватает, и готовится к разрыву. Творческие амбиции заставляют Шеп переехать из Лос-Анджелеса в Ореган, но Мэнди не спешит собирать чемоданы. Как только она заявляет о расставании, приходит новость о баллистической ракете, летящей в сторону Калифорнии. Вместо того, чтобы искать укрытие пара решает остаться дома и, наконец-то, выяснить отношения.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 19 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Том Моррис
В ролях
Дэнни Джоллс
Сухата Дэй
Мария Бласуччи
Джейсон Эллефсон
Пит Гарднер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь во время ядерной войны 1 постер
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Любовь во время ядерной войны
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