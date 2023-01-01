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Индийские каникулы
Индийские каникулы, 2021: актеры и роли
India Sweets and Spices
Индийские каникулы
2021 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Индийские каникулы, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гита Малик
Geeta Malik
В ролях
Маниша Коирала
Manisha Koirala
Адиль Хуссэйн
Adil Hussain
София Али
Sophia Ali
Эшли Николь Блейк
Ashley Nicole Blake
Майя Бойд
Maiya Boyd
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