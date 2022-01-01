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Несвятая Святая
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Несвятая Святая, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Фильм знакомит зрителя с важными, но пока не разрешёнными проблемами Русской Православной Церкви. Что такое сегодняшняя Церковь и где в Ней место Богу? Как быть человеку, когда он перестает развиваться внутри Церкви и не получает ответов на свои вопросы? Как быть, когда уже недостаточно набора правил, канонов, и хочется чего-то большего? Можно ли продолжать любить Церковь, когда Слово Божье в ней перестаёт быть слышным? Эти вопросы задаёт молодой герой фильма трём мудрым отцам, глубокое миропонимание которых основано на любви к Богу и к ближнему, на ценности человеческой жизни и свободы.

Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Мария Петерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Несвятая Святая 1 постер
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