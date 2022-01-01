Несвятая Святая, 2022

Фильм знакомит зрителя с важными, но пока не разрешёнными проблемами Русской Православной Церкви. Что такое сегодняшняя Церковь и где в Ней место Богу? Как быть человеку, когда он перестает развиваться внутри Церкви и не получает ответов на свои вопросы? Как быть, когда уже недостаточно набора правил, канонов, и хочется чего-то большего? Можно ли продолжать любить Церковь, когда Слово Божье в ней перестаёт быть слышным? Эти вопросы задаёт молодой герой фильма трём мудрым отцам, глубокое миропонимание которых основано на любви к Богу и к ближнему, на ценности человеческой жизни и свободы.