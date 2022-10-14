Аптекарь Мельхиор. Дочь палача, 2022

В третьем фильме средневекового детектива жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека спасена, но потерявший память пострадавший не знает, кто он и как оказался в Таллинне.

Кольцо, найденное на месте происшествия, приводит Мельхиора к ночному братству, вопросы вызывает также группа чудаков, выступавших на ярмарке. Пугающие признаки говорят о том, что в опасности находится не только неизвестный, оправляющийся от покушения, но и лечащие его Мельхиор и Кетерлин.

В то же время в город прибывает посланник папы римского, известный как безжалостный охотник на ведьм...

