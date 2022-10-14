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Киноафиша Фильмы Аптекарь Мельхиор. Дочь палача
Apteeker Melchior. Timuka tütar

Аптекарь Мельхиор. Дочь палача, 2022

2022 / Эстония
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О фильме

В третьем фильме средневекового детектива жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека спасена, но потерявший память пострадавший не знает, кто он и как оказался в Таллинне.

Кольцо, найденное на месте происшествия, приводит Мельхиора к ночному братству, вопросы вызывает также группа чудаков, выступавших на ярмарке. Пугающие признаки говорят о том, что в опасности находится не только неизвестный, оправляющийся от покушения, но и лечащие его Мельхиор и Кетерлин.

В то же время в город прибывает посланник папы римского, известный как безжалостный охотник на ведьм...
 

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 октября 2022
Режиссер
Элмо Нюганен
Все актеры и съемочная группа
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