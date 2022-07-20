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TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен
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The School for Wives

TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 750 ₽
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О фильме

На первый взгляд перед нами забавная байка о незадавшейся женитьбе старого хрыча на молоденькой воспитаннице, элегантно и со вкусом разыгранная актёрами. Премьерствует здесь, конечно, Анатолий Лобоцкий — его Арнольф подобен королю-солнце, вокруг которого вращаются прочие персонажи. Карбаускис не ставил намеренно актуальную историю об абьюзе, поиске идентичности и морали, которая не тождественна духовным скрепам... Режиссер выступает адвокатом своих героев, а не судьёй или обвинителем. Он лишь деликатно напоминает, что свобода, прежде всего, внутри. А потом уже снаружи. — журнал «Театр», блог Миндаугас Карбаускис поставил десятый спектакль на сцене Театра имени Вл. Маяковского, выбрав мольеровскую комедию «Школа жен» в новом переводе Дмитрия Быкова. В свою версию Быков вводит крылатые фразы и намеки, оказаться в тексте французского драматурга шансов не имевшие, но приближающие мольеровские рифмы к удобной российскому уху форме речи. При этом он аккуратно оставляет слова, маркированные в словаре как «устар.» — и оттого пьеса получается, с одной стороны, свежей, а с другой, сохраняет обаяние старинной комедии. Главного героя — Арнольфа, недавно прибавившего к имени модное «де ла Суш», — можно сделать вредным занудой, порочным тираном, расчетливым и похотливым абьюзером, или, напротив, несчастным влюбленным, непутевым неудачником, на наших глазах упускающим свой последний шанс. У Анатолия Лобоцкого задумано не напротив, у него — все вместе, его Арнольф выглядит человеком сложным. Он надеется, заблуждается, злится, раздражается, терпит, торжествует, досадует, умиляется, вожделеет, вызывая у зрителя то жалость, то усмешку, то негодование, то улыбку, то искреннее сочувствие. — газета «Экран и сцена»

Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Миндаугас Карбаускис
В ролях
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Наталья Палагушкина
Станислав Кардашев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Киномакс Водный
19:30 от 750 ₽
Киномакс Мозаика
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен» в кинотеатрах

Сегодня 20 сб 23 ср 27 сб 30 вс 7
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Водный Водный стадион
2D
19:30 от 750 ₽
Киномакс Мозаика Кожуховская
2D
19:30 от 750 ₽
Киномакс Пражская Пражская
2D
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
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