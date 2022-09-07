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Постер фильма TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен
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TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен

, 2022
The School for Wives
Россия / спектакль / 18+
Постер фильма TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен

О фильме

На первый взгляд перед нами забавная байка о незадавшейся женитьбе старого хрыча на молоденькой воспитаннице, элегантно и со вкусом разыгранная актёрами. Премьерствует здесь, конечно, Анатолий Лобоцкий — его Арнольф подобен королю-солнце, вокруг которого вращаются прочие персонажи. Карбаускис не ставил намеренно актуальную историю об абьюзе, поиске идентичности и морали, которая не тождественна духовным скрепам... Режиссер выступает адвокатом своих героев, а не судьёй или обвинителем. Он лишь деликатно напоминает, что свобода, прежде всего, внутри. А потом уже снаружи. — журнал «Театр», блог Миндаугас Карбаускис поставил десятый спектакль на сцене Театра имени Вл. Маяковского, выбрав мольеровскую комедию «Школа жен» в новом переводе Дмитрия Быкова. В свою версию Быков вводит крылатые фразы и намеки, оказаться в тексте французского драматурга шансов не имевшие, но приближающие мольеровские рифмы к удобной российскому уху форме речи. При этом он аккуратно оставляет слова, маркированные в словаре как «устар.» — и оттого пьеса получается, с одной стороны, свежей, а с другой, сохраняет обаяние старинной комедии. Главного героя — Арнольфа, недавно прибавившего к имени модное «де ла Суш», — можно сделать вредным занудой, порочным тираном, расчетливым и похотливым абьюзером, или, напротив, несчастным влюбленным, непутевым неудачником, на наших глазах упускающим свой последний шанс. У Анатолия Лобоцкого задумано не напротив, у него — все вместе, его Арнольф выглядит человеком сложным. Он надеется, заблуждается, злится, раздражается, терпит, торжествует, досадует, умиляется, вожделеет, вызывая у зрителя то жалость, то усмешку, то негодование, то улыбку, то искреннее сочувствие. — газета «Экран и сцена»

В ролях

Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Наталья Палагушкина
Станислав Кардашев
Режиссер Миндаугас Карбаускис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 сентября 2022
Дата выхода
7 сентября 2022 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 5 июня 2022

Отзывы о фильме

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