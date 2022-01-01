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Андрей Сахаров. По ту сторону окна
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Андрей Сахаров. По ту сторону окна, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Андрей Сахаров прожил три жизни, в каждой из которых оставил ярчайший след: физик-оборонщик, борец за разоружение и права человека, общественный деятель и мыслитель, трижды герой страны и нобелевский лауреат. 

В фильме сплетено научное просветительство, подвижнический труд гуманиста Сахарова, его правозащитная деятельность.

Это история человека, вершившего историю Человечества, находясь «по ту сторону окна» от власть имущих. Основой фильма послужили воспоминания Бориса Альтшулера; рисунки Андрея Сахарова, ожившие в анимации Дмитрия Геллера; воспоминания друзей; редкие архивные съемки и ранее неопубликованные рассекреченные документы.

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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Завильгельский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Андрей Сахаров. По ту сторону окна 1 постер
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