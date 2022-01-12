Андрей Сахаров. По ту сторону окна, 2021

Андрей Сахаров прожил три жизни, в каждой из которых оставил ярчайший след: физик-оборонщик, борец за разоружение и права человека, общественный деятель и мыслитель, трижды герой страны и нобелевский лауреат.

В фильме сплетено научное просветительство, подвижнический труд гуманиста Сахарова, его правозащитная деятельность.

Это история человека, вершившего историю Человечества, находясь «по ту сторону окна» от власть имущих. Основой фильма послужили воспоминания Бориса Альтшулера; рисунки Андрея Сахарова, ожившие в анимации Дмитрия Геллера; воспоминания друзей; редкие архивные съемки и ранее неопубликованные рассекреченные документы.