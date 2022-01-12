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Постер фильма Андрей Сахаров. По ту сторону окна
6.7
Киноафиша Фильмы Андрей Сахаров. По ту сторону окна
6.7

Андрей Сахаров. По ту сторону окна

, 2021
Andrey Sakharov. Po tu storonu okna...
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Андрей Сахаров. По ту сторону окна
6.7

О фильме

Андрей Сахаров прожил три жизни, в каждой из которых оставил ярчайший след: физик-оборонщик, борец за разоружение и права человека, общественный деятель и мыслитель, трижды герой страны и нобелевский лауреат. 

В фильме сплетено научное просветительство, подвижнический труд гуманиста Сахарова, его правозащитная деятельность.

Это история человека, вершившего историю Человечества, находясь «по ту сторону окна» от власть имущих. Основой фильма послужили воспоминания Бориса Альтшулера; рисунки Андрея Сахарова, ожившие в анимации Дмитрия Геллера; воспоминания друзей; редкие архивные съемки и ранее неопубликованные рассекреченные документы.

В ролях

Тарадайкин, Игорь Георгиевич
Режиссер Дмитрий Завильгельский
Сценарист Альтшуллер, Борис Львович, Дмитрий Завильгельский
Композитор Nikolay Popov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 12 января 2022
Сборы в мире $1 934
Производство Delta Production
Другие названия
Andrey Sakharov. Po tu storonu okna..., Andrey Sakharov. On the Other Side of the Window..., Андрей Сахаров. По ту сторону окна...

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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