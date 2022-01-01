Измеритель удачи, 2017

На этот раз Завильгельский снял фильм-портрет Бориса Миркина, одного из пионеров советского программирования. Ученые у этого режиссера — не бородатые головы, говорящие на птичьем языке, а живые люди с семьями, проблемами, увлечениями... Вот и Миркин говорит не столько об искусственном интеллекте, сколько о купленной в Лондоне шапке, коллекции фигурок лошадок или своих разъехавшихся по разным странам детях. В сущности, его не такая уж веселая история — портрет целого поколения советских ученых. Начал заниматься кибернетикой в стране, где искусственный интеллект хотели использовать для изучения повседневного поведения жителей села. Уехал, потому что семья опасалась еврейских погромов. Сделал карьеру на Западе. Вернулся, потому что в России думают на русском языке. Пожалуй, только благодаря Завильгельскому мы сегодня можем подсмотреть, чем живут люди, которые известны нам только своим интеллектом.