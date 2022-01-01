Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Измеритель удачи

Измеритель удачи, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

На этот раз Завильгельский снял фильм-портрет Бориса Миркина, одного из пионеров советского программирования. Ученые у этого режиссера — не бородатые головы, говорящие на птичьем языке, а живые люди с семьями, проблемами, увлечениями... Вот и Миркин говорит не столько об искусственном интеллекте, сколько о купленной в Лондоне шапке, коллекции фигурок лошадок или своих разъехавшихся по разным странам детях. В сущности, его не такая уж веселая история — портрет целого поколения советских ученых. Начал заниматься кибернетикой в стране, где искусственный интеллект хотели использовать для изучения повседневного поведения жителей села. Уехал, потому что семья опасалась еврейских погромов. Сделал карьеру на Западе. Вернулся, потому что в России думают на русском языке. Пожалуй, только благодаря Завильгельскому мы сегодня можем подсмотреть, чем живут люди, которые известны нам только своим интеллектом.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 39 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дмитрий Завильгельский
В ролях
Дмитрий Завильгельский
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Приложение киноафиши