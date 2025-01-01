Смесь «Чужестранки» и «Медведя»: новая дорама наделала много шума на Netflix

В какой стране происходят события «Ходячего замка»? Ингария существует — Миядзаки вдохновлялся реальными пейзажами

«Увидела и схватилась за голову»: «реальная» Мария Швецова была против, чтобы в «Тайнах следствия» играла Ковальчук

Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится

В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани

Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров