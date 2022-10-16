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Елки 9
Отзывы о фильме «Елки 9»
Елки 9
2022 / Россия
Трейлер
6.2
Оцените
144
голоса
Рейтинг IMDb: 3.5
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Вячеслав Щавлев
16 октября 2022, 06:11
капуц
16 октября 2022, 06:11
0
0
Ответить
Maryka
30 ноября 2022, 23:01
Оценка
Елки уже не те😭я даже не беру в расчёт, что это 9 эпизод и что сюжет довольно слабенький😔 Но основное разочарование в том, что в данном фильме отсутствуют главные герои, новеллы которых так всем полюбились. Это безусловно Иван Андреевич и Серёжа Светлаков, без их прекрасного дуэта, ну совсем как то грустно😭 Юмор не особо давал возможность повеселиться, да и сами истории какие то не особо душевными вышли, никакой интриги, никакого финала. Да и в принципе не особо понятно почему главным действующим лицом выбрали Джеки Чана, вокруг которого крутился весь сюжет, но в итоге на экране мы его так и не увидели🤷 Тройку поставила только за то, что этот фильм является частью большой, новогодней и уже так сильно полюбившейся истории❤
30 ноября 2022, 23:01
1
0
Ответить
Петя Минакин
1 декабря 2022, 22:50
Оценка
Посмотреть можно.прикольный но если сравнивать с предыдущими то хватку ослабили.но все равно как и всегла после просмотра хочется нового года )))
1 декабря 2022, 22:50
2
1
Ответить
vvm20121997
2 декабря 2022, 19:50
Оценка
Фильм 👍
2 декабря 2022, 19:50
3
2
Ответить
Влад Патрин
3 декабря 2022, 14:34
Оценка
Полный шлак, не тратье время
3 декабря 2022, 14:34
1
1
Ответить
Владимир Акинцев
3 декабря 2022, 16:36
Оценка
К сожалению, шлак
Не тратьте время
3 декабря 2022, 16:36
4
1
Ответить
Светлана Ковалева
3 декабря 2022, 19:48
Оценка
Фильм никакой!!! Актёрский состав хороший, а сюжет слабенький, ну прям совсем. Не смешно, не грустно, не интересно!!! Жаль, что закончились авторы, которые могут придумать новогоднюю смешную историю с приключениями. После первых ёлок, был восторг, эмоции, праздничное настроение. Последнее время , кинематограф, как и другие отрасли, потеряло качество.
3 декабря 2022, 19:48
11
3
Ответить
buyko25a
3 декабря 2022, 20:09
Оценка
Шорты на ютубе, и то имеют сюжет и развязку. А здесь как будто несколько начатых историй, у которых отсутствует самая суть, и сразу к финалу. Все полтора часа можно было уложить в тридцать минут максимум и при этом не потерять и грамма сути. Какую роль играет в фильме Федя и его друзья, вообще не ясно
3 декабря 2022, 20:09
6
0
Ответить
Игорь Акмаров
3 декабря 2022, 21:09
Оценка
В ТЦ Петровском маленький экран и нет гардероба. Сам фильм нормальный
3 декабря 2022, 21:09
0
0
Ответить
emtylsusanna01
4 декабря 2022, 10:24
Оценка
Если режиссёр не светлаков - значит там ловить нечего. Слишком растянули
4 декабря 2022, 10:24
0
1
Ответить
Полина Колгушкина
4 декабря 2022, 19:59
Оценка
вообще ни о чем. это не Ёлки. просто потратили время зря.
4 декабря 2022, 19:59
2
2
Ответить
User
5 декабря 2022, 16:21
Оценка
Не понравился
5 декабря 2022, 16:21
0
0
Ответить
www.dasha12otrada
5 декабря 2022, 18:12
Оценка
Крутой фильм! Очень понравился
5 декабря 2022, 18:12
3
2
Ответить
">
5 декабря 2022, 19:10
Hello,alert(1)!
5 декабря 2022, 19:10
0
0
Ответить
alfiya7163
5 декабря 2022, 19:39
Оценка
Фильм понравился, от души посмотрела.
Шикарная актерская игра, сюжет прост и потянет.
Возможно бюджет был ограничен, но в том то и искусство, что можно получить удовольствие от простого и элементарного.
Рекомендую однозначно.
И удивляет, что кому то может не понравится: поколению нулевых(ноль и в Африке Ноль) :)
5 декабря 2022, 19:39
3
3
Ответить
Марина Пурахина (Щукина)
5 декабря 2022, 23:11
К сожалению, совсем не понравился))) Ничего общего с фильмами "Елки" . "Елки 8" хоть Светлаков с Ургантом были, и то уже не огонь. С каждой новой серией все хуже и хуже.
5 декабря 2022, 23:11
4
1
Ответить
Светлана Рябых
6 декабря 2022, 07:02
Оценка
Душевный,добрый фильм!
6 декабря 2022, 07:02
2
2
Ответить
2331413
6 декабря 2022, 19:17
Оценка
Там где сняли ОБузову -это уже отстой!!!
6 декабря 2022, 19:17
2
2
Ответить
Андрей Песков
6 декабря 2022, 23:44
Оценка
Четыре сюжета истории. Расскрыва глубину человеческих взаимоотношений. Где месту имеет быть и конфликт. Из которого по отлично смонтированому актёрскому дуэту получилась увлекательна и сочнна на сердечный умор комедия.
Где актëры сиграли мастерски и с задором.
В этих история открылась дверь к сердцам персонажей. Показали пример как важно научится прощать. Начать понимать близких людей. Друзей. Да и просто прохожего. Помогает понять как важны в нашей жизни все проблемы. Постараться рассмотреть в них возможности для лучшего себя.
Фильм прекрасно подайдëт для того, чтобы осветить улыбкой мир.
Если хотите сделать выбор в сторону похитива, то приходите на просмотр😀😀.
6 декабря 2022, 23:44
3
1
Ответить
Дарья Бородина
7 декабря 2022, 00:13
Оценка
скучное
7 декабря 2022, 00:13
0
0
Ответить
User
7 декабря 2022, 14:39
Оценка
Фильм вообще ни о чем. Не понятно что с чем связно, актеры переигрывают
7 декабря 2022, 14:39
2
1
Ответить
User
7 декабря 2022, 21:28
Оценка
На протяжении всего фильма хотелось уйти
7 декабря 2022, 21:28
5
1
Ответить
tribunskiynikolay
7 декабря 2022, 23:06
Оценка
очень крутой фильм всем советую посмотреть
7 декабря 2022, 23:06
2
0
Ответить
User
8 декабря 2022, 13:30
Оценка
Идея фильма не особо интересная. Предыдущие елки были интереснее.
8 декабря 2022, 13:30
1
0
Ответить
Наталья и Юрий Антоненко (Донцова)
8 декабря 2022, 19:11
Оценка
А нам понравился фильм. Посмотрели на одном дыхании, с интересом. Фильм душевный. Не помешало отсутствие обычных героев. Обязательно перед встречей Нового года хочется посмотреть новые елки. Спасибо, что в этом году есть эта возможность.
8 декабря 2022, 19:11
2
0
Ответить
User
9 декабря 2022, 02:10
Оценка
Крутой👍👍👍👍👍
9 декабря 2022, 02:10
2
1
Ответить
Татьяна Самохина
10 декабря 2022, 13:11
Оценка
❤️И нам очень понравился фильм Ёлки9, душевный, были моменты мы с мамой переживали за героев и тоже плакали, и смеялись, получили огромное удовольствие!!! Играл наш любимый, главный герой Фёдор Добронравов, да и остальные герои все хорошие актёры, играли очень хорошо! 🥺😘🤗☺️ СПАСИБО 🙏 ЗА ФИЛЬМ ЁЛКИ9!!! ☃️🎄🥰
Каждый год мы всей семьёй с нетерпением ждём выхода новых Ёлок! 😜🤗Это уже традиция, каждый год-перед новым годом мы идём семьёй в кино, на новую часть Ёлок!!! 🌲 Получаем массу удовольствия от просмотра и новогоднее настроение! 🥰 Когда в интернете после 7 Ёлок по-моему, сказали что всё больше не будут снимать следующие части, мы очень сильно расстроились, потому что, мне кажется, что новый год без фильма Ёлки, как будто уже не новый год! 🎄 8 часть ёлок в нашем городе Шахты в прокат не вышла, мы потом в интернете посмотрели осенью в 2022 году!🙂
Спасибо 🙏❤️ большое новым режиссёрам которые всё же решили снять 9 Ёлки, пожалуйста не останавливайтесь, продолжайте снимать Ёлки каждый год! Фильмы этой линейки, душевные, волшебные, добрые, позитивные, трепетные, с юмором, семейные, уже для нас стали неотъемлемой частью жизни!!! 😉😜🤗☺️ до новых встреч🙋♀️💐, Уважаемые режиссёры мы ждём с нетерпением продолжения Ёлок 10, 11, 12, и так далее ...🙏❤️🥰😜 С Наступающим всех Новым Годом!!! 🎄☃️✨🎆🎇🎊🎅💃🕺Всем ДОБРА!!! 🌺❤️
10 декабря 2022, 13:11
2
1
Ответить
Лиза Прохорчик
10 декабря 2022, 20:40
Оценка
Фильм зашёл
10 декабря 2022, 20:40
0
0
Ответить
Екатерина Селюкова
11 декабря 2022, 15:09
Оценка
Я 11 декабря 2022 года, смотрела кино,, Ёлки 9'' в в кинотеатр Мир. Фильм классный, показывает дружную семью в деревне Глухорева, как нельзя обманывать людей, обман всё равно становится явным, советую посмотреть всем
11 декабря 2022, 15:09
0
0
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tatyanag.77
11 декабря 2022, 17:17
Оценка
Мне понравилось. Добрый хороший фильм.
11 декабря 2022, 17:17
0
0
Ответить
User
14 декабря 2022, 23:10
Оценка
Добрый легкий новогодний фильм, даже нотка новогоднего настроения появилась
14 декабря 2022, 23:10
0
0
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nikitabureninser
16 декабря 2022, 21:25
Оценка
Фильм очень понравился
16 декабря 2022, 21:25
0
0
Ответить
old_falc
18 декабря 2022, 10:46
Оценка
Слабо, очень слабо. Не помогла даже прекрасная игра актёров и, в общем то, интересный сюжет. Схалтурили вы, ребята. Не тянет не только на \"кино\", но и на Новогоднюю сказку. Жаль
18 декабря 2022, 10:46
2
0
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Марьяна Первушкина
18 декабря 2022, 11:23
Оценка
Друзья это полный провал!!!!
Мне жаль потраченного времени!
Даже сидя дома, не стоит просмотра!
На одном Добронравове Ф, картину не сделаешь..
Просто ужас.. сюжет никакой.. даже тупой простите, но факт.. актеры.. я уже выше сказала.. только режиссер молодец но этого мало.. а я так любила Ёлки..
18 декабря 2022, 11:23
4
0
Ответить
old_falc
18 декабря 2022, 20:20
в ответ на сообщение
old_falc от 18 декабря 2022, 10:46
Оценка
Четыре сюжетные линии. Богом забытая Деревня, мечтающая о возрождении, немолодая женщина, решившая осуществить свою мечту - стать актрисой через создание собственного блога в интернете - эти персонажи вызывают сочувтвие и понимание... в их реальность верится. А вот вдруг перековавшийся жулик.... Избитый сюжет из 90-х... В этой новелле всё фальшиво: и жулик, и добрый начальник и любовь... Касательно \"реконструкторов\" - вообще ничего не понятно: зачем врал.... всем? Неуклюже, глупо... кринжово.
18 декабря 2022, 20:20
0
0
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danilmilutin234
19 декабря 2022, 16:11
Оценка
«Если падаешь со скалы в пропасть, почему бы не попробовать полететь? Что ты теряешь?»
К большому сожалению, наш кинематограф такими категориями не мыслит. «Если падаешь - падай на кого-то», вот это скорее про отечественный кинематограф.
И вот новый фильм Ёлки упал на отечественных зрителей, часть из которых хлопают, часть из которых смеются, другие радуются карикатурам на русского человека. На мой же взгляд, зрелый и образованный ум не сможет не оскорбиться от увиденного.
Русский человек из фильма в фильм выставляется глупым, неотесанным, неспособным, это выставляется сильной стороной русского человека. Но так как фильм утратил любую способность в комедию и иронию, стал подаваться серыми моментами выяснения отношений и отражать действительность, «творчество» перевоплощается в некое подобие подтекстного реализма, где автор показывает, как он действительно относится к русскому человеку.
Судя по фильму, русский человек выставляется безграмотным, безответственным, непродуманным, бесчувственным. Таков порядок вещей в кино у режиссера этого мракобесия.
Ёлки никогда не претендовали на значимость для отечественного кино, это всегда был попкорн-проект под Новый год, где ряд звезд своей популярностью забирали аудиторию. Но сейчас отношение к творчеству абсолютно гнусавое, в этом фильме забыли показать кино.
Оскорбительная карикатура на русского человека, смерть отечественного кинематографа на полу в грязном сортире.
Не подпускайте ваших родственников и знакомых к этому извращению, таким не должно быть кино, таким не должен питаться мозг здорового человека.
19 декабря 2022, 16:11
5
0
Ответить
brat2.best
20 декабря 2022, 22:53
Фильм понравился,сюжет легкий и интересный,в меру смешной,романтичный и душевный,советую к просмотру.
20 декабря 2022, 22:53
0
0
Ответить
sasha.u1
21 декабря 2022, 00:15
Скучно. Весь фильм просидела в телефоне. И где-то уже я это видела. Ничего нового. А Джеки Чана все-же показали..
21 декабря 2022, 00:15
2
0
Ответить
Яна Макарова
23 декабря 2022, 02:35
Оценка
Фильм никакой
Актерский состав в большинстве незнакомые кинематографу люди
Новогоднего настроения совсем не придает как самые первые елки
Сюжет ни о чем!
Не хватает этому фильму Урганта и Светлакова, ну и конечно интересного сюжета
Не тратьте деньги и время
23 декабря 2022, 02:35
0
0
Ответить
Руслан Нечаев
23 декабря 2022, 12:55
Оценка
Могу скачать что предыдущая часть была интереснее(
23 декабря 2022, 12:55
0
1
Ответить
Руслан Нечаев
23 декабря 2022, 12:57
Оценка
Предыдущая часть была интереснее!
23 декабря 2022, 12:57
0
0
Ответить
User
25 декабря 2022, 19:56
Оценка
Прекрасный новогодний фильм!!!
25 декабря 2022, 19:56
0
0
Ответить
Мария Трефилова
26 декабря 2022, 13:34
Оценка
Очень хороший фильм,не пожалела что сходила
26 декабря 2022, 13:34
0
0
Ответить
User
27 декабря 2022, 17:56
Оценка
Сценарий ужасный, актеры молодцы тянули как могли.
27 декабря 2022, 17:56
0
0
Ответить
Богдан Молчанов
28 декабря 2022, 20:34
Оценка
Фильм крутой мне понравился но почему 4 звезды ? 1) другой актёрский состав ёлки тоже остались ламповым и тёплым но другим как по мне другие лучше . 2) замужренгый сюжет ну тут объяснять не надо . 3) актёрская игра . но в целом пойдёт
28 декабря 2022, 20:34
0
0
Ответить
User
28 декабря 2022, 23:22
Оценка
Не совсем плохо, потому что играет Добронравов
28 декабря 2022, 23:22
0
0
Ответить
Люба Шик
30 декабря 2022, 19:03
Оценка
Не интереснн
30 декабря 2022, 19:03
0
0
Ответить
Мария Трефилова
2 января 2023, 22:18
Оценка
Очень классный фильм, из елок понравилась только эта часть)
2 января 2023, 22:18
0
1
Ответить
vanchikatya
4 января 2023, 18:00
Оценка
А мне 9 фильм понравился больше, чем 8 фильм! И не заметила отсутствие Светлакова с Ургантом, а вот лыжника, сноубордиста с бабулей не хватило.
В 9 Елках затронута тема исчезновения деревень и тема свободного времени молодых пенсионеров, у которых пока нет внуков, болезнь блогерства. Теперь хочется продолжения истории деревни Глухарево во главе с великолепным Добронравовым, что она станет центром новогоднего туризма на следующий год.
И почему-то не помню в Елках освещение темы вырубки ёлок, может быть, в 10-х это вспомнят.
4 января 2023, 18:00
0
0
Ответить
vanchikatya
4 января 2023, 18:22
в ответ на сообщение
vanchikatya от 4 января 2023, 18:00
Оценка
А самые любимые Ёлки - третий фильм про разлуку собак и шестой с беременной Снегурочкой. Хотелось бы Юлию Александрову увидеть в 10 Ёлках, если они будут.
4 января 2023, 18:22
0
0
Ответить
alex2000potapov
4 января 2023, 20:29
Оценка
Такое себе
Могли бы и лучше...
4 января 2023, 20:29
0
0
Ответить
Мария Филатова
4 января 2023, 22:03
Оценка
Мне понравилось. Очень дудушевная новогодняя комедия. Во ммногих моментах было грустно. С 1 елками не сравнится
4 января 2023, 22:03
0
0
Ответить
Анастасия Гержот
6 января 2023, 22:16
Каждый выпуск хуже предыдущего. Но 9 полный отстой!!!!
6 января 2023, 22:16
0
0
Ответить
User
7 января 2023, 20:26
Оценка
Ужасный фильм!!! Испортили всё, что можно было. Не интересно , скучно, ужасно.
7 января 2023, 20:26
0
0
Ответить
Мария Рубанова
8 января 2023, 16:19
Оценка
Только добронравов вывез, ради него на этот фильм только и ходят
8 января 2023, 16:19
0
0
Ответить
User
8 января 2023, 16:37
Оценка
Смотрела в Окко . Не впечатлил от слова совсем . Хорошо не пошли на него в кино .
8 января 2023, 16:37
0
0
Ответить
rhrom
9 января 2023, 23:12
Оценка
Фильм о глухой деревни. Причем тут ЕЛКИ? Просто потеряли и деньги и время. ЕРУНДА.
9 января 2023, 23:12
0
0
Ответить
tatyakim
10 января 2023, 00:04
Оценка
Отличный фильм!
10 января 2023, 00:04
0
0
Ответить
Дарья Булгакова
23 января 2023, 18:23
Оценка
Фильм супер!думала будет хуже!
23 января 2023, 18:23
0
0
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Дарья Булгакова
23 января 2023, 18:24
Оценка
😅
23 января 2023, 18:24
0
0
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Не тратьте время
Шикарная актерская игра, сюжет прост и потянет.
Возможно бюджет был ограничен, но в том то и искусство, что можно получить удовольствие от простого и элементарного.
Рекомендую однозначно.
И удивляет, что кому то может не понравится: поколению нулевых(ноль и в Африке Ноль) :)
Где актëры сиграли мастерски и с задором.
В этих история открылась дверь к сердцам персонажей. Показали пример как важно научится прощать. Начать понимать близких людей. Друзей. Да и просто прохожего. Помогает понять как важны в нашей жизни все проблемы. Постараться рассмотреть в них возможности для лучшего себя.
Фильм прекрасно подайдëт для того, чтобы осветить улыбкой мир.
Если хотите сделать выбор в сторону похитива, то приходите на просмотр😀😀.
Каждый год мы всей семьёй с нетерпением ждём выхода новых Ёлок! 😜🤗Это уже традиция, каждый год-перед новым годом мы идём семьёй в кино, на новую часть Ёлок!!! 🌲 Получаем массу удовольствия от просмотра и новогоднее настроение! 🥰 Когда в интернете после 7 Ёлок по-моему, сказали что всё больше не будут снимать следующие части, мы очень сильно расстроились, потому что, мне кажется, что новый год без фильма Ёлки, как будто уже не новый год! 🎄 8 часть ёлок в нашем городе Шахты в прокат не вышла, мы потом в интернете посмотрели осенью в 2022 году!🙂
Спасибо 🙏❤️ большое новым режиссёрам которые всё же решили снять 9 Ёлки, пожалуйста не останавливайтесь, продолжайте снимать Ёлки каждый год! Фильмы этой линейки, душевные, волшебные, добрые, позитивные, трепетные, с юмором, семейные, уже для нас стали неотъемлемой частью жизни!!! 😉😜🤗☺️ до новых встреч🙋♀️💐, Уважаемые режиссёры мы ждём с нетерпением продолжения Ёлок 10, 11, 12, и так далее ...🙏❤️🥰😜 С Наступающим всех Новым Годом!!! 🎄☃️✨🎆🎇🎊🎅💃🕺Всем ДОБРА!!! 🌺❤️
Мне жаль потраченного времени!
Даже сидя дома, не стоит просмотра!
На одном Добронравове Ф, картину не сделаешь..
Просто ужас.. сюжет никакой.. даже тупой простите, но факт.. актеры.. я уже выше сказала.. только режиссер молодец но этого мало.. а я так любила Ёлки..
К большому сожалению, наш кинематограф такими категориями не мыслит. «Если падаешь - падай на кого-то», вот это скорее про отечественный кинематограф.
И вот новый фильм Ёлки упал на отечественных зрителей, часть из которых хлопают, часть из которых смеются, другие радуются карикатурам на русского человека. На мой же взгляд, зрелый и образованный ум не сможет не оскорбиться от увиденного.
Русский человек из фильма в фильм выставляется глупым, неотесанным, неспособным, это выставляется сильной стороной русского человека. Но так как фильм утратил любую способность в комедию и иронию, стал подаваться серыми моментами выяснения отношений и отражать действительность, «творчество» перевоплощается в некое подобие подтекстного реализма, где автор показывает, как он действительно относится к русскому человеку.
Судя по фильму, русский человек выставляется безграмотным, безответственным, непродуманным, бесчувственным. Таков порядок вещей в кино у режиссера этого мракобесия.
Ёлки никогда не претендовали на значимость для отечественного кино, это всегда был попкорн-проект под Новый год, где ряд звезд своей популярностью забирали аудиторию. Но сейчас отношение к творчеству абсолютно гнусавое, в этом фильме забыли показать кино.
Оскорбительная карикатура на русского человека, смерть отечественного кинематографа на полу в грязном сортире.
Не подпускайте ваших родственников и знакомых к этому извращению, таким не должно быть кино, таким не должен питаться мозг здорового человека.
Актерский состав в большинстве незнакомые кинематографу люди
Новогоднего настроения совсем не придает как самые первые елки
Сюжет ни о чем!
Не хватает этому фильму Урганта и Светлакова, ну и конечно интересного сюжета
Не тратьте деньги и время
В 9 Елках затронута тема исчезновения деревень и тема свободного времени молодых пенсионеров, у которых пока нет внуков, болезнь блогерства. Теперь хочется продолжения истории деревни Глухарево во главе с великолепным Добронравовым, что она станет центром новогоднего туризма на следующий год.
И почему-то не помню в Елках освещение темы вырубки ёлок, может быть, в 10-х это вспомнят.
Могли бы и лучше...
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