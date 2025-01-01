Турки воротили нос от этих 3 сериалов — рейтинги были крайне низкими: зато в других странах их смотрят запоем

«Я не считаю, что ремейк — это что-то плохое и ущербное»: Крыжовников объяснил, зачем переснял фильм «Москва слезам не верит»

Французский ответ «Большой маленькой лжи»: Netflix выпустил триллер «Черное солнце» — всего 6 серий, зато каких

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

Мультфильм «Бэмби» видели почти все: но немногие знают, кто герой на самом деле — мальчик или девочка

Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис)

В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Бешеные медсестры и Пирамидоголовый: новый «Сайлент Хилл» всерьез претендует стать лучшим в трилогии — объясняем, почему