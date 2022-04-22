Мы – Спартак, 2022

Главными героями документального проекта стали люди, неразрывно связанные с историей футбольного клуба на протяжении многих лет. Например, Михаил Дивинский из фанатской группировки Fratria, заводящий на фанатской трибуне. В картине Михаил расскажет об отношениях клуба и фанатского движения и современном «Спартаке», каким он видит его на сегодняшний день. В фильме представлена уникальная, ранее не публиковавшаяся, хроника событий фанатского движения 90-х и 2000-х. Легенда клуба, бывший футболист, а ныне футбольный чиновник Никита Симонян, также появится в кадре. Через призму его взгляда зрители узнают об истории «Спартака», начиная с советского периода и знаменитых братьев Старостиных. Среди героев картины будет и Наталья Королева, правнучка Николая Старостина, одного из братьев-основателей «Спартака».