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Постер фильма Мы – Спартак
7.7
Мы – Спартак - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мы – Спартак
7.7

Мы – Спартак

, 2022
My - Spartak
Россия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мы – Спартак
7.7
Мы – Спартак - Трейлер
Мы – Спартак  Трейлер

О фильме

Главными героями документального проекта стали люди, неразрывно связанные с историей футбольного клуба на протяжении многих лет. Например, Михаил Дивинский из фанатской группировки Fratria, заводящий на фанатской трибуне. В картине Михаил расскажет об отношениях клуба и фанатского движения и современном «Спартаке», каким он видит его на сегодняшний день. В фильме представлена уникальная, ранее не публиковавшаяся, хроника событий фанатского движения 90-х и 2000-х. Легенда клуба, бывший футболист, а ныне футбольный чиновник Никита Симонян, также появится в кадре. Через призму его взгляда зрители узнают об истории «Спартака», начиная с советского периода и знаменитых братьев Старостиных. Среди героев картины будет и Наталья Королева, правнучка Николая Старостина, одного из братьев-основателей «Спартака».

Режиссер Юрий Чичков
Сценарист Галина Мосалова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 апреля 2022
Премьера в мире 22 апреля 2022
Производство MTS Media, sports.ru
Другие названия
We are Spartak, We Are Spartacus, Мы - Спартак, My — Spartak

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 31 июля 2026

Трейлеры фильма

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Мы – Спартак - Трейлер
Мы – Спартак Трейлер
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