Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы – Спартак Мы – Спартак
Киноафиша Фильмы Мы – Спартак

Мы – Спартак, 2022

2022 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главными героями документального проекта стали люди, неразрывно связанные с историей футбольного клуба на протяжении многих лет. Например, Михаил Дивинский из фанатской группировки Fratria, заводящий на фанатской трибуне. В картине Михаил расскажет об отношениях клуба и фанатского движения и современном «Спартаке», каким он видит его на сегодняшний день. В фильме представлена уникальная, ранее не публиковавшаяся, хроника событий фанатского движения 90-х и 2000-х. Легенда клуба, бывший футболист, а ныне футбольный чиновник Никита Симонян, также появится в кадре. Через призму его взгляда зрители узнают об истории «Спартака», начиная с советского периода и знаменитых братьев Старостиных. Среди героев картины будет и Наталья Королева, правнучка Николая Старостина, одного из братьев-основателей «Спартака».

мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 апреля 2022
Премьера в мире 22 апреля 2022
Возраст 18+
Стрим-сервис KION
Режиссер
Юрий Чичков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мы – Спартак 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Александр Петров и Илья Глинников поделились впечатлениями о документальном фильме к столетию «Спартака» Артисты в восторге от увиденного.
Написать
29 апреля 2022 09:49
Рука бога, полет бабочки и убийство жены — документальные фильмы о спорте В подборке представлены картины о футболе, альпинизме, боксе и регби.
Написать
21 апреля 2022 13:35
KION выпустил трейлер документального фильма «Мы – Спартак» «Они не забивали голы, но их любовь сделала команду великой».
Написать
18 апреля 2022 12:30
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши