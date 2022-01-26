Пираты: Последнее королевское сокровище , 2022

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о выходе в прокат О фильме Бандиты всех мастей ищут в море легендарные сокровища королевской семьи Корё. Развернуть 6.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 2 часа 6 минут Год выпуска 2022 Премьера онлайн 2 марта 2022 Премьера в мире 26 января 2022 Режиссер Ким Джон-хун В ролях Хан Хё-джу Ли Гван-су Кан Ха-ныль Квон Сан-у Чхэ Су-бин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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