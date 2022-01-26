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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Пираты: Последнее королевское сокровище
Haejeok: dokkaebi gitbal
Пираты: Последнее королевское сокровище , 2022
2022 / Корея
Трейлер
6.1
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
боевик
приключения
комедия
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О фильме
Бандиты всех мастей ищут в море легендарные сокровища королевской семьи Корё.
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6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
2 марта 2022
Премьера в мире
26 января 2022
Режиссер
Ким Джон-хун
В ролях
Хан Хё-джу
Ли Гван-су
Кан Ха-ныль
Квон Сан-у
Чхэ Су-бин
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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