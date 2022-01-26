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Пираты: Последнее королевское сокровище Пираты: Последнее королевское сокровище
Киноафиша Фильмы Пираты: Последнее королевское сокровище
Haejeok: dokkaebi gitbal

Пираты: Последнее королевское сокровище , 2022

2022 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Бандиты всех мастей ищут в море легендарные сокровища королевской семьи Корё.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 марта 2022
Премьера в мире 26 января 2022
Режиссер
Ким Джон-хун
В ролях
Хан Хё-джу
Ли Гван-су
Кан Ха-ныль
Квон Сан-у
Чхэ Су-бин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пираты: Последнее королевское сокровище 2 постера
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