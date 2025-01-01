В прокате не заметили, а теперь ищут по всей Сети: 5 фильмов 2000-х, которые пересматривают по ночам в поисках ответов

Выросшие в СССР наберут в тесте 6/6, а зумеры — 0: угадайте советскую сказку по Шарлю Перро

Пока все ненавидят звезду «Одних из нас», она замахнулась на Marvel: вот кого из героев хочет сыграть Белла Рэмси

От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)

«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта

«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале

Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)

Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10