В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли

Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»

Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм

«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать

Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы

«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»

Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)

«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему

Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»

Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему