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Die Puppenspieler

Кукловоды, 2017

2017 / Германия / Чехия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. Ее сыну, 12-летнему Ричарду Фоллу, тоже угрожала опасность, но его спасает Якоб Фуггер, его дядя, банкир и предприниматель. Фуггер мечтает захватить контроль над добычей меди и серебра в Германии, а все люди для него — лишь марионетки, которых надо удачно дергать за ниточки, если хочешь преуспеть. Ричард взрослеет, и жажда мести растет внутри него тоже.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Райнер Кауфман
В ролях
Херберт Кнауп
Райнер Бок
Райнер Бок
Бернхард Шюц
Бернхард Шюц
Йоханнес Алльмайер
Саша Александр Гершак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кукловоды 2 постера
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Кукловоды
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