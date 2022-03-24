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Постер фильма Кукловоды
5.2
Киноафиша Фильмы Кукловоды
5.2

Кукловоды

, 2017
Die Puppenspieler
Германия, Чехия / приключения, драма, исторический / 18+
Постер фильма Кукловоды
5.2

О фильме

Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. Ее сыну, 12-летнему Ричарду Фоллу, тоже угрожала опасность, но его спасает Якоб Фуггер, его дядя, банкир и предприниматель. Фуггер мечтает захватить контроль над добычей меди и серебра в Германии, а все люди для него — лишь марионетки, которых надо удачно дергать за ниточки, если хочешь преуспеть. Ричард взрослеет, и жажда мести растет внутри него тоже.

В ролях

Херберт Кнауп
Jakob Fugger
Райнер Бок
Райнер Бок
Kardinal Della Rovere
Бернхард Шюц
Бернхард Шюц
Abt Torrani
Йоханнес Алльмайер
Bruder Ludwig
Саша Александр Гершак
Eberding
Самуэль Шнайдер
Самуэль Шнайдер
Richard
Хелен Войгк
Saviya
Veronika Strapková
Zobeida
Филипп Моог
Heinrich Insistoris
Ян Мессутат
Kardinal Sforza
Режиссер Райнер Кауфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Чехия
Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 2017
Производство Ziegler Film & Company, Mia Film, Zieglerfilm München
Другие названия
Die Puppenspieler, The Puppeteers, Dukkeføreren, Intrikák hálójában, Manipuladores, Nukumeister, Păpuşarii

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 24 марта 2022

Отзывы о фильме

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