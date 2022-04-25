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Отчаянные наездники
Отзывы о фильме «Отчаянные наездники»
Desperate Riders
Отчаянные наездники
2022 / США
3.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Yana Razumova
25 апреля 2022, 10:43
Не смотрите этот фильм, не тратьте своё время настолько впустую. Очень плохая игра актеров, операторов, режиссера, просто настолько плохо, что удивляешься до конца фильма. Скучно, уныло, не красиво, дешево.
25 апреля 2022, 10:43
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