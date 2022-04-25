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Отчаянные наездники Отчаянные наездники
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Desperate Riders Отчаянные наездники 2022 / США
3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Отзывы о фильме «Отчаянные наездники»

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Yana Razumova 25 апреля 2022, 10:43
Не смотрите этот фильм, не тратьте своё время настолько впустую. Очень плохая игра актеров, операторов, режиссера, просто настолько плохо, что удивляешься до конца фильма. Скучно, уныло, не красиво, дешево.
25 апреля 2022, 10:43 Ответить
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