Отчаянные наездники, 2022

Молодой Билли во время карточной игры в местном салуне попадает в передрягу. Ему слишком фартит, а потому агрессивные и не привыкшие проигрывать местные ковбои обвиняют его в жульничестве и предлагают решить этот спор с помощью оружия. Билли спасает от расправы оказавшийся неподалеку Канзас Рэд, который, вступившись за юношу, получает ранение и убивает парочку картежников (один из них оказывается родственником местного шерифа). Вместе с новым другом Билли возвращается на ранчо и узнает, что оно подверглось нападению разбойника Торна и его банды. Торн убил отца Билли и похитил его мать Кэрол, которую намерен сделать своей женой. Герои отправляются на ее поиски вместе с Лесли — девушкой невероятной меткости, которой удалось уйти от Торна. Но действительно ли Кэрол хочет, чтобы ее спасали?