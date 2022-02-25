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Постер фильма Отчаянные наездники
3.5
Киноафиша Фильмы Отчаянные наездники
3.5

Отчаянные наездники

, 2022
Desperate Riders
США / вестерн / 18+
Постер фильма Отчаянные наездники
3.5

О фильме

Молодой Билли во время карточной игры в местном салуне попадает в передрягу. Ему слишком фартит, а потому агрессивные и не привыкшие проигрывать местные ковбои обвиняют его в жульничестве и предлагают решить этот спор с помощью оружия. Билли спасает от расправы оказавшийся неподалеку Канзас Рэд, который, вступившись за юношу, получает ранение и убивает парочку картежников (один из них оказывается родственником местного шерифа). Вместе с новым другом Билли возвращается на ранчо и узнает, что оно подверглось нападению разбойника Торна и его банды. Торн убил отца Билли и похитил его мать Кэрол, которую намерен сделать своей женой. Герои отправляются на ее поиски вместе с Лесли — девушкой невероятной меткости, которой удалось уйти от Торна. Но действительно ли Кэрол хочет, чтобы ее спасали?

В ролях

Дрю Уотерс
Kansas
Виктория Прэтт
Carol
Роб Майес
Роб Майес
Deputy Harms
Трэйси Эдкинс
Трэйси Эдкинс
Thorn
Эрин Бети
Ванесса Ли Эвиган
Leslie
Sam Ashby
Billy
Ковбой Трой
Finnegan
Том Беренджер
Том Беренджер
Doc Tillman
Брок О’Херн
Брок О’Херн
Thatch
Питер Шерайко
Linstrom
Режиссер Майкл Фейфер
Сценарист Lee Martin
Композитор Robert Arzola, Майкл Фейфер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 февраля 2022
Премьера в мире 25 февраля 2022
MPAA PG-13
Производство Feifer Worldwide, Milestone Studios
Другие названия
Desperate Riders, Cavaleiros Desesperados, Cavallerizzi disperati, Meeleheitel ratsanikud, The Desperate Riders, Zrozpaczeni jeźdźcy, 데스퍼레이트 라이더스, Jinetes desesperados

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 15 голосов
3.5 IMDb
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Обновлено 25 апреля 2022

Отзывы о фильме

Yana Razumova 25 апреля 2022, 10:43
Не смотрите этот фильм, не тратьте своё время настолько впустую. Очень плохая игра актеров, операторов, режиссера, просто настолько плохо, что… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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