Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отчаянные наездники Отчаянные наездники
Киноафиша Фильмы Отчаянные наездники
Desperate Riders

Отчаянные наездники, 2022

2022 / США
3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Молодой Билли во время карточной игры в местном салуне попадает в передрягу. Ему слишком фартит, а потому агрессивные и не привыкшие проигрывать местные ковбои обвиняют его в жульничестве и предлагают решить этот спор с помощью оружия. Билли спасает от расправы оказавшийся неподалеку Канзас Рэд, который, вступившись за юношу, получает ранение и убивает парочку картежников (один из них оказывается родственником местного шерифа). Вместе с новым другом Билли возвращается на ранчо и узнает, что оно подверглось нападению разбойника Торна и его банды. Торн убил отца Билли и похитил его мать Кэрол, которую намерен сделать своей женой. Герои отправляются на ее поиски вместе с Лесли — девушкой невероятной меткости, которой удалось уйти от Торна. Но действительно ли Кэрол хочет, чтобы ее спасали?

3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 февраля 2022
Премьера в мире 25 февраля 2022
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Фейфер
В ролях
Дрю Уотерс
Виктория Прэтт
Роб Майес
Роб Майес
Трэйси Д. Эдкинс
Эрин Бети
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отчаянные наездники 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Yana Razumova 25 апреля 2022, 10:43
Не смотрите этот фильм, не тратьте своё время настолько впустую. Очень плохая игра актеров, операторов, режиссера, просто настолько плохо, что… Читать дальше…
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши