Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мир прекрасен
6.8
Киноафиша Фильмы Мир прекрасен
6.8

Мир прекрасен

, 2020
The Bright Side
Ирландия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Мир прекрасен
6.8

О фильме

Дублинская актриса и стендаперша Кейт МакЛафлин устала от всего и балансирует на грани. Желание жить слабеет с каждым днем, а шутки становятся все циничнее. Ее молитвы услышаны – у Кейт диагностируют рак груди. Только вот она и не подозревает, что уйти из жизни будет сложнее, чем она думала. Чтобы успокоить свою семью, она нехотя соглашается на химиотерапию. Колкие остроты и черный юмор до поры помогают ей справиться, но только дружба с сестрами по несчастью способна смягчить ее, и в конце концов распахнуть запертое на замок сердце.

В ролях

Джемма-Ли Деверё
Джемма-Ли Деверё
Kate McLaughlin
Siobhán Cullen
Tracy Dunne
Карен Иган
Fiona McKenna
Барбара Бреннан
Róisín O'Sullivan
Дербл Кротти
Helen Richards
Том Вон-Лолор
Том Вон-Лолор
Andy Bourke
Kevin McGahern
James McLaughlin
Kathleen Kennedy
Alex McLaughlin
Ali Hardiman
Liz McLaughlin
John Colleary
Danny Big
Режиссер Рут Михан
Сценарист Рут Михан, Jean Pasley
Композитор Stephen Rennicks
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 9 ноября 2020
Дата выхода
20 августа 2021 Ирландия
Сборы в мире $14 827
Производство Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
The Bright Side, Мир прекрасен

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 февраля 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше