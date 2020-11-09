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Мир прекрасен
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The Bright Side

Мир прекрасен, 2020

2020 / Ирландия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Дублинская актриса и стендаперша Кейт МакЛафлин устала от всего и балансирует на грани. Желание жить слабеет с каждым днем, а шутки становятся все циничнее. Ее молитвы услышаны – у Кейт диагностируют рак груди. Только вот она и не подозревает, что уйти из жизни будет сложнее, чем она думала. Чтобы успокоить свою семью, она нехотя соглашается на химиотерапию. Колкие остроты и черный юмор до поры помогают ей справиться, но только дружба с сестрами по несчастью способна смягчить ее, и в конце концов распахнуть запертое на замок сердце.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 9 ноября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Рут Михан
В ролях
Джемма-Ли Деверё
Джемма-Ли Деверё
Siobhán Cullen
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мир прекрасен 2 постера
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