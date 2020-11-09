Мир прекрасен, 2020

Дублинская актриса и стендаперша Кейт МакЛафлин устала от всего и балансирует на грани. Желание жить слабеет с каждым днем, а шутки становятся все циничнее. Ее молитвы услышаны – у Кейт диагностируют рак груди. Только вот она и не подозревает, что уйти из жизни будет сложнее, чем она думала. Чтобы успокоить свою семью, она нехотя соглашается на химиотерапию. Колкие остроты и черный юмор до поры помогают ей справиться, но только дружба с сестрами по несчастью способна смягчить ее, и в конце концов распахнуть запертое на замок сердце.