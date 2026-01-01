Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась Награды и номинации фильма FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась

Награды и номинации фильма FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась 2019

Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
