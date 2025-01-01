Вышла 2 августа и стала феноменом: почему дораму «Эсквайр» называют главным хитом 2025 года — на это есть 7 причин

«Когда-то был культовый фильм, теперь мем»: зрители смотрят «Матрицу» в 2025 году и не понимают, что в ней хорошего

Секретные хиты Netflix: 10 международных сериалов, которые рвут рейтинги по всему миру

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта