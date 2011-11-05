Дьявол, 2011

Когда-то боец Маркос Вайнберг по кличке Дьявол был чемпионом. Но его карьера оборвалась после одной трагической случайности: во время поединка он одним ударом убил своего противника. После этого события Маркос впал в глубочайшую депрессию, а его лучшим другом стал алкоголь. В центре сюжета – один день из жизни Маркоса, накануне которого он в пьяном состоянии позвонил своей бывшей подруге Анне и предложил ей восстановить отношения. И вот, до встречи с возлюбленной остается лишь несколько часов. В квартире Маркоса раздается звонок в дверь: на пороге оказывается его кузен Хуго. Он помогает Маркосу навести дома порядок и даже отправляется в магазин за продуктами. В его отсутствие к Маркосу приходят двое незнакомых парней и жестоко избивают его. Но бывшему боксеру удается расправиться с незваными гостями. До встречи с Анной остается всего ничего, а вся ванная комната заляпана кровью…