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Дьявол Дьявол
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Дьявол, 2011

2011 / Аргентина
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Когда-то боец Маркос Вайнберг по кличке Дьявол был чемпионом. Но его карьера оборвалась после одной трагической случайности: во время поединка он одним ударом убил своего противника. После этого события Маркос впал в глубочайшую депрессию, а его лучшим другом стал алкоголь. В центре сюжета – один день из жизни Маркоса, накануне которого он в пьяном состоянии позвонил своей бывшей подруге Анне и предложил ей восстановить отношения. И вот, до встречи с возлюбленной остается лишь несколько часов. В квартире Маркоса раздается звонок в дверь: на пороге оказывается его кузен Хуго. Он помогает Маркосу навести дома порядок и даже отправляется в магазин за продуктами. В его отсутствие к Маркосу приходят двое незнакомых парней и жестоко избивают его. Но бывшему боксеру удается расправиться с незваными гостями. До встречи с Анной остается всего ничего, а вся ванная комната заляпана кровью…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 5 ноября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Никанор Лорети
В ролях
Серхио Борис
Хуан Паломино
Луис Цимбровски
Сантьяго Ривас Сорберо
Леандро Де Ла Торре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дьявол 2 постера
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Дьявол
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