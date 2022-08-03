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Правило 34, 2022

2022 / Бразилия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 августа 2022
Режиссер
Джулия Мурат
В ролях
Сол Миранда
Лорена Компарату
Лукас Андраде
Изабела Мариотто
Сэмуел Толидо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Правило 34 1 постер
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