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Навязанная реальность
Brute Sanity
Навязанная реальность, 2017
2017 / США
3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Жанр:
фантастика
триллер
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О фильме
Врач-нейропсихолог, раньше служившая в ФБР, объединяется с вором, чтобы найти важный артефакт, изменяющий реальность. За девушкой охотится её бывшее руководство, которое не остановится ни перед чем, чтобы остановить её.
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3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
16 октября 2018
Премьера в мире
16 октября 2018
Возраст
16+
Режиссер
Сэм Ваниврей
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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