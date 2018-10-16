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Постер фильма Навязанная реальность
3.8
Киноафиша Фильмы Навязанная реальность
3.8

Навязанная реальность

, 2017
Brute Sanity
США / фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Навязанная реальность
3.8

О фильме

Врач-нейропсихолог, раньше служившая в ФБР, объединяется с вором, чтобы найти важный артефакт, изменяющий реальность. За девушкой охотится её бывшее руководство, которое не остановится ни перед чем, чтобы остановить её.

В ролях

Alice Rice
Keradin
Steven Lawlor Jones
Maskin
Сэм Ваниврей
Hellinger
Daniel Baek
Agent Ulrich
Ара Воланд
Donald
Joshua Rajman
Agent Paquin
Emili Durrant
Silver Adder
Amy Stahl
Overstreet
Мэй Делапа
Agent Elka
Mike Weiner
Rhino Serious
Режиссер Сэм Ваниврей
Сценарист Сэм Ваниврей
Композитор Evan Langley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 16 октября 2018
Премьера в мире 16 октября 2018
Бюджет $30 000
Производство Imaginary Danger Productions
Другие названия
Brute Sanity

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
Обновлено 3 февраля 2022

Отзывы о фильме

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