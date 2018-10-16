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Навязанная реальность
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Brute Sanity

Навязанная реальность, 2017

2017 / США
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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О фильме
Врач-нейропсихолог, раньше служившая в ФБР, объединяется с вором, чтобы найти важный артефакт, изменяющий реальность. За девушкой охотится её бывшее руководство, которое не остановится ни перед чем, чтобы остановить её.
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 16 октября 2018
Премьера в мире 16 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Сэм Ваниврей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Навязанная реальность 2 постера
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