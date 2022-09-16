Сэм Гринфилд — симпатичная, но невезучая воспитанница детского дома, которая любит петь и снимать видеоролики со своей маленькой подругой Хэйзел. Главная героиня так и не смогла обрести свою семью на всю жизнь. Сейчас Сэм уже 18, так что пора расправить крылья и начать самостоятельно вести свой быт. Ей дают квартирку в полуподвальном помещении и работу в супермаркете. Все бы ничего, но у девушки все время что-то идет не так. Кровать обратно складывается, тостер ломается, дверь в ванной…
Когда, я увидел трейлер "Удачи", то я понял, что посмотрю этот мультфильм.
Недавно я посмотрел этот мультфильм и что я могу сказать?
Скажу сразу, если вам понравилась "Душа" от Pixar, то и "Удача" вам понравится со 100% вероятностью.
Мультфильм "Удача" – это отличный мультфильм для всей семьи.
Он яркий, красивый, приятный, весёлый.
Этот мультфильм понравится детям, но подросткам и взрослым понравится ещё сильней.
Персонажи мультфильма харизматичны и обоятельны (особенно чёрный кот Боб) также, каждый персонаж раскрывается и каждому хочется сопереживать.
Сюжет мультфильма лёгкий, весёлый, трогательный, интересный, а также не скучный и не клишированный.
105 минут прошли незаметно.
Мораль мультфильма мне очень понравилась.
На графику и анимацию было приятно смотреть.
Она была яркой, красивой и приятной глазу.
Песни из мультфильма, как и сам мультфильм были отличными.
В итоге, мультфильм "Удача" мне очень понравился и я обязательно его пересмотрю.
Моя оценка: 10 из 10.
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