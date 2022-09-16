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Удача Удача
Киноафиша Фильмы Удача Отзывы о мультфильме «Удача»
Luck Удача 2022 / Испания / США
7.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о мультфильме «Удача»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Сэм Гринфилд — симпатичная, но невезучая воспитанница детского дома, которая любит петь и снимать видеоролики со своей маленькой подругой Хэйзел. Главная героиня так и не смогла обрести свою семью на всю жизнь. Сейчас Сэм уже 18, так что пора расправить крылья и начать самостоятельно вести свой быт. Ей дают квартирку в полуподвальном помещении и работу в супермаркете. Все бы ничего, но у девушки все время что-то идет не так. Кровать обратно складывается, тостер ломается, дверь в ванной…

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dimamarkovpro 16 сентября 2022, 20:53
Оценка
Apple Originals представляет.
Когда, я увидел трейлер "Удачи", то я понял, что посмотрю этот мультфильм.
Недавно я посмотрел этот мультфильм и что я могу сказать?
Скажу сразу, если вам понравилась "Душа" от Pixar, то и "Удача" вам понравится со 100% вероятностью.
Мультфильм "Удача" – это отличный мультфильм для всей семьи.
Он яркий, красивый, приятный, весёлый.
Этот мультфильм понравится детям, но подросткам и взрослым понравится ещё сильней.
Персонажи мультфильма харизматичны и обоятельны (особенно чёрный кот Боб) также, каждый персонаж раскрывается и каждому хочется сопереживать.
Сюжет мультфильма лёгкий, весёлый, трогательный, интересный, а также не скучный и не клишированный.
105 минут прошли незаметно.
Мораль мультфильма мне очень понравилась.
На графику и анимацию было приятно смотреть.
Она была яркой, красивой и приятной глазу.
Песни из мультфильма, как и сам мультфильм были отличными.
В итоге, мультфильм "Удача" мне очень понравился и я обязательно его пересмотрю.
Моя оценка: 10 из 10.
16 сентября 2022, 20:53 Ответить
Money 26 октября 2022, 13:58
Оценка
Честно, включил на фон, пока делами по дому занимался. Самого удивило, но мульт затянул. Снято прикольно, сюжет не сказать что типичный. Только единорог этот жутко выбесил
26 октября 2022, 13:58 Ответить
Дарья Чи 29 октября 2022, 11:38
Оценка
Очень скучный и тягомотный, до конца досмотреть не смогли
29 октября 2022, 11:38 Ответить
Татьяна Скворцова 4 ноября 2022, 21:14
Оценка
Мульт понравился и взрослым и детям) добрый, не банальный, немного философичный. Хорошая динамика сюжета, смешно когда узнаешь себя или знакомых в эпизодах) однозначно рекомендую посмотреть 👍
4 ноября 2022, 21:14 Ответить
sofiko.my 10 ноября 2022, 21:38
Оценка
Классный мульт, очень эмоциональный 😍
10 ноября 2022, 21:38 Ответить
User 20 ноября 2022, 20:55
Оценка
🔥🔥🔥🔥🔥
20 ноября 2022, 20:55 Ответить
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