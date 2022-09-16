Наша рецензия

Сэм Гринфилд — симпатичная, но невезучая воспитанница детского дома, которая любит петь и снимать видеоролики со своей маленькой подругой Хэйзел. Главная героиня так и не смогла обрести свою семью на всю жизнь. Сейчас Сэм уже 18, так что пора расправить крылья и начать самостоятельно вести свой быт. Ей дают квартирку в полуподвальном помещении и работу в супермаркете. Все бы ничего, но у девушки все время что-то идет не так. Кровать обратно складывается, тостер ломается, дверь в ванной…