Киноафиша
Фильмы
Бешеные кролики. Вторжение на Марс
Трейлеры мультфильма «Бешеные кролики. Вторжение на Марс»
Трейлеры мультфильма «Бешеные кролики. Вторжение на Марс»
Бешеные кролики. Вторжение на Марс
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих
Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями
«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
