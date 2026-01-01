Меню
Фильмы
Империя комаров
Награды и номинации фильма Империя комаров
Награды и номинации фильма Империя комаров 2020
Венецианский кинофестиваль 2020
Best Cinematography
Победитель
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
Те, кто сидел за советской партой, сразу видят этот киноляп в сериале «Слово пацана»: как Крыжовников допустил такую вопиющую неточность?
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
