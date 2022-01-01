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Тесть-драйв
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Тесть-драйв, 2021

2021 / Казахстан
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О фильме

 Жесткий и удачливый бизнесмен Болат Газизович выигрывает крупный тендер на строительство, что не доставляет радости его конкурентам - настоящим бандитам, которые хотят заставить его отказаться от победы. По совету своего друга, Болат Газизович отправляется в поездку в другой город, а его попутчиком оказывается неудачливый жених его дочери, которого он прогнал накануне. Миша, так зовут жениха - обычный участковый полиции, мечтающий о настоящей работе с перестрелками и арестами матерых преступников. И вот - дорога, одна машина на двоих, двое недолюбливающих друг друга попутчика и преследующие их бандиты. Казалось бы, что можно ожидать от такой поездки? Перестрелки, погони, драки или молчание и скука всю дорогу?  

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Аскар Шафи
В ролях
Еркен Губашев
Владислав Букаткин
Малика Байгубенова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тесть-драйв 1 постер
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