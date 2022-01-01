Тесть-драйв, 2021

Жесткий и удачливый бизнесмен Болат Газизович выигрывает крупный тендер на строительство, что не доставляет радости его конкурентам - настоящим бандитам, которые хотят заставить его отказаться от победы. По совету своего друга, Болат Газизович отправляется в поездку в другой город, а его попутчиком оказывается неудачливый жених его дочери, которого он прогнал накануне. Миша, так зовут жениха - обычный участковый полиции, мечтающий о настоящей работе с перестрелками и арестами матерых преступников. И вот - дорога, одна машина на двоих, двое недолюбливающих друг друга попутчика и преследующие их бандиты. Казалось бы, что можно ожидать от такой поездки? Перестрелки, погони, драки или молчание и скука всю дорогу?