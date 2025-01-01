Меню
Чокнутые птички
Чокнутые птички, 2019: актеры и роли
Чокнутые птички, 2019: актеры и роли
Режиссер
Джеймс Снайдер
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Смахнем слезу ностальгии: эти 8 сериалов были невероятно популярны 10 лет назад — наравне с «Игрой престолов»
Многие зрители не поняли этот момент в сериале «Древние»: зачем Элайджа умер вместе с Клаусом, если мог жить дальше
Критики оценили выше 90%: 5 редких сериалов на HBO Max, которые покорили и экспертов и зрителей
Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)
«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»
«Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза
Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет
По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)
