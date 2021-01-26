Шоу андроидов, 2021

Политическая сатира, в которой соединились «Шоу Трумэна» и «Степфордские жены». В недалеком будущем вся Америка с увлечением смотрит реалити-шоу «День с Рией» в котором красивая пышнотелая Риа проживает один и тот же идеальный день домохозяйки. Она просыпается с улыбкой, готовит мужу Джеку завтрак, ухаживает за любимым весь день, а вечером они вместе смотрят телевизор и занимаются сексом перед сном, если супруг того пожелает. Каждый мечтает стать Джеком, и многие могут себе это позволить, ведь Риа — андроид, которого каждую ночь перепрограммируют на нового счастливчика. Но когда Джеком номер 25 становится сын вице-президента США, всё идет не по сценарию.