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Шоу андроидов
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R.I.A.

Шоу андроидов, 2021

2021 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Политическая сатира, в которой соединились «Шоу Трумэна» и «Степфордские жены». В недалеком будущем вся Америка с увлечением смотрит реалити-шоу «День с Рией» в котором красивая пышнотелая Риа проживает один и тот же идеальный день домохозяйки. Она просыпается с улыбкой, готовит мужу Джеку завтрак, ухаживает за любимым весь день, а вечером они вместе смотрят телевизор и занимаются сексом перед сном, если супруг того пожелает. Каждый мечтает стать Джеком, и многие могут себе это позволить, ведь Риа — андроид, которого каждую ночь перепрограммируют на нового счастливчика. Но когда Джеком номер 25 становится сын вице-президента США, всё идет не по сценарию.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 6 сентября 2021
Премьера в мире 26 января 2021
Возраст 16+
В ролях
Люк Госс
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шоу андроидов 2 постера
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